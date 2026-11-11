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11 ноября 2026, 17:55

Рада поддержала законопроект о реформе прокуратуры: что изменится для прокуроров

11 ноября 2026, 17:55
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Фото иллюстративное
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Верховная Рада 11 ноября поддержала за основу законопроект №16144, предусматривающий изменения в работе органов прокуратуры. За документ проголосовали 236 народных депутатов

Об этом сообщили на сайте парламента, передает RegioNews .

Законопроект является частью обязательств Украины в рамках европейской интеграции. Он предусматривает введение единых подходов к оценке качества работы прокуроров, их отбору и назначению на административные должности.

В частности, документ предлагает:

  • Ввести единые правила оценки прокуроров. Определить общие принципы оценки качества их работы, а также критерии отбора и назначения на административные должности.

  • Ужесточить независимость Совета прокуроров Украины. Переформатировать ее в независимый орган прокурорского самоуправления, создать собственный секретариат и расширить полномочия.

  • Сменить дисциплинарную систему. Усовершенствовать процедуры привлечения прокуроров к ответственности и работу Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

  • Расширить список дисциплинарных взысканий. Уточнить понятие дисциплинарного проступка и основания наказания прокуроров.

  • Урегулировать процедуру подачи дисциплинарных жалоб. Определить их содержание на законодательном уровне и уточнить основания отказа в открытии дисциплинарного производства.

Кроме изменений в закон "О прокуратуре", документ предусматривает внесение поправок в Кодекс административного судопроизводства Украины, законы "О предотвращении коррупции", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и "О государственной службе".

Напомним, что Верховная Рада приняла Закон №14095, предусматривающий усовершенствование механизмов розыска людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации погибших в результате войны.

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реформа прокуратура прокурор Верховная Рада законопроект
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