"Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

У депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций

У депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "слуг".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созвать фракцию и проводить заседание", - сообщил Арахамия.

Он подчеркнул, что "сейчас надо сделать все, чтобы парламент работал в штатном режиме... Мы не будем давать блокировать".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокирование телеканалов Медведчука борьбой с "чужеродной пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокирование "медведчуковских" телеканалов 112 Україна, NewsOne и ZIK.