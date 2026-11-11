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11 ноября 2026, 19:55

Блокировка автобуса Нацгвардии в Киевской области: еще одного подозреваемого взяли под стражу

11 ноября 2026, 19:55
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области суд избрал меру пресечения еще одному мужчине, которого подозревают в препятствовании работе подразделения Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке Бучанского района. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина вместе с другими участниками акции блокировал движение служебного автобуса Нацгвардии и оттеснял охранявших его военнослужащих. Кроме того, он неоднократно бил ногами по кузову автобуса, в результате чего транспортное средство получил механические повреждения.

Блокировка въездов и выездов ограничила движение служебного транспорта и помешала подразделению Нацгвардии выполнять возложенные на него задачи.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности военного формирования в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее по делу о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке подозрения объявили еще шестерым. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей: четырем — без права внесения залога, еще двум — с возможностью выйти под залог в размере 66 тысяч гривен.

Напомним, что в Киевской области суд взял под стражу 22-летнего мужчину, подозреваемого в препятствовании законной деятельности Национальной гвардии во время блокирования военного подразделения в Петропавловской Борщаговке.

Суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Скандал в Петропавловской Борщаговке вспыхнул 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петропавловская Борщаговка как симптом: Украине нужны реальные реформы

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суд подозрение Нацгвардия Борщаговка
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