В Кировоградской области будут судить мужчину за сексуальное насилие над воспитанницей детдома

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Кировоградская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней воспитанницей детского дома и самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения

Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в июне мужчина проник через незапертую дверь технического входа в детский дом в одном из сел Александрийского района. Он зашел в комнату, где спали воспитанницы заведения, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки.

Действия мужчины прекратила воспитательница детского дома.

В ходе расследования также выяснили, что обвиняемый проходил военную службу. В октябре прошлого года он самовольно покинул место службы и почти семь месяцев отсутствовал без уважительных причин. В воинскую часть мужчина вернулся только в мае.

Ранее ему сообщили о подозрении по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего и самовольного ухода с места военной службы в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без определения размера залога.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 153 и ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Александрии, которого обвиняют в сексуальном насилии над четырьмя несовершеннолетними девушками.