Разумков прокомментировал блокировку телеканалов, связанных с Медведчуком
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что санкции против каналов, связанных с Виктором Медведчуком, "112 Украина", NewsOne и ZIK – это плохо.
Об этом он заявил, комментируя свой отказ поддерживать решение Совета национальной безопасности о введении санкций против нардепа Тараса Козака, передает RegioNews со ссылкой на "Бабель".
По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. Он считает, что аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.
"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать за украинским законодательством. А здесь все не на месте. И относительно каналов – санкции-это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.