Разумков прокомментировал блокировку телеканалов, связанных с Медведчуком

По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства

По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства

Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что санкции против каналов, связанных с Виктором Медведчуком, "112 Украина", NewsOne и ZIK – это плохо.

Об этом он заявил, комментируя свой отказ поддерживать решение Совета национальной безопасности о введении санкций против нардепа Тараса Козака, передает RegioNews со ссылкой на "Бабель".

По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. Он считает, что аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.

"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать за украинским законодательством. А здесь все не на месте. И относительно каналов – санкции-это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.