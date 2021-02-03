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03 февраля 2021, 10:58 113

Разумков прокомментировал блокировку телеканалов, связанных с Медведчуком

03 февраля 2021, 10:58 113
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По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства
По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства
Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что санкции против каналов, связанных с Виктором Медведчуком, "112 Украина", NewsOne и ZIK – это плохо.

Об этом он заявил, комментируя свой отказ поддерживать решение Совета национальной безопасности о введении санкций против нардепа Тараса Козака, передает RegioNews со ссылкой на "Бабель".

По мнению Разумкова, наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. Он считает, что аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.

"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать за украинским законодательством. А здесь все не на месте. И относительно каналов – санкции-это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Украина спикер нардепы Верховная Рада парламент

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