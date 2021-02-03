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03 февраля 2021, 10:43 164

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента

03 февраля 2021, 10:43 164
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В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины
В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины
Фото из открытых источников
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Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" проведут чрезвычайный съезд партии и инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил нардеп Вадим Рабинович во время выступления с трибуны Рады, передает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

"В ближайшее время мы проводим чрезвычайное съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнете нам убийствами, запретами каналов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента", – подчеркнул он.

По словам нардепа, Зеленский бросил вызов народу Украины.

"Бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм – это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и сжигают книги, закрывают каналы и убивают журналистов – это настоящий фашизм. И мы видим, что этот фашизм Зеленского вышел на наши улицы... Сегодня вы ударили в сердце демократии", – подытожил он.

Отметим, что закон об импичменте в Украине было принято еще в 2019 году, но на самом деле он не будет работать.

Закон сделали таким, что на практике устранить главу государства за совершенные им преступления невозможно – слишком сложная процедура заложена в закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Украина ОПЗЖ опозиційна платформа нардеп парламент

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