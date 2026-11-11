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11 ноября 2026, 18:11

ВАКС разрешил Ермаку передвигаться по всей Украине без отдельного разрешения

11 ноября 2026, 18:11
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Фото иллюстративное
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Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Теперь он может передвигаться по всей Украине без отдельного разрешения судьи, прокурора или детектива

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает RegioNews .

В прокуратуре не назвали имени человека, в отношении которого было принято решение. В то же время из деталей дела следует, что речь идет именно об Андрее Ермаке.

В частности, суд расширил перечень областей, в которые бывший руководитель ОП может выезжать без получения отдельного разрешения правоохранителей или суда.

Ранее Ермак имел право передвигаться по Киеву, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областям. Через другие регионы он мог ехать только по транзиту.

Адвокаты Ермака объясняли необходимость расширения географии передвижения его участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

Обновленное решение суда позволяет ему передвигаться без территориальных ограничений в пределах Украины.

В то же время, суд не отменил все процессуальные обязанности Ермака, а продлил срок их действия. В частности, он должен прибывать по требованию детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать документы для выезда за границу.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержанию под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

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