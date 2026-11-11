В Ровенской области молодой человек обманул мужчину почти на миллион гривен

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19-летний житель Днепропетровщины проведет шесть лет за решеткой за мошенничество более чем на 956 тысяч гривен. Молодой человек воспользовался банковскими данными потерпевшего, которые тот передал телефонному мошеннику, и в течение нескольких часов тратил чужие деньги

Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews .

По данным следствия, в апреле 2025 года 46-летнему мужчине позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником финансового учреждения. Под предлогом защиты банковского счета от несанкционированного вмешательства он убедил потерпевшего сообщить реквизиты карты и коды подтверждения сделок.

Полученные данные сообщник передал 19-летнему жителю Днепропетровщины, который в то время находился в Ровно.

Молодой человек подключил банковскую карту потерпевшего к системе мобильных бесконтактных платежей. После этого в течение нескольких часов рассчитывался ею в магазинах техники, на автозаправочных станциях, а также снимал наличные деньги.

Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба превысила 956 тысяч гривен.

Правоохранители собрали доказательства причастности молодого человека к преступлению и сообщили ему о подозрении.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.