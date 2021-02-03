Козак в день попадания под санкции задекларировал почти 180 тысяч на охрану

Согласно документу, затраты были осуществлены 28 января

Согласно документу, затраты были осуществлены 28 января

Фото из октрытых источников

Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального держателя телеканалов Медведчука 2 февраля ввели санкции, задекларировал в этот день 176,7 тыс. грн оплаты за услуги охраны.

Об этом говорится в декларации Козака на сайте НАЗК, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, расходы на оплату услуг охраны были осуществлены 28 января.

В 2020 году Козак также неоднократно декларировал оплату охраны его движимого имущества, в частности, в октябре - 158,1 тыс. грн, в сентябре - на 1,24 млн грн.

Среди других его сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в прошлом году - различные расходы в Беларуси: в октябре - 313 тыс. грн благотворительной помощи, в сентябре - 805 тыс. грн за обучение и 164 тыс. грн комиссионных банку за выдачу наличных, в июне - 1,1 млн грн на оплату аренды движимого имущества и 1,2 млн грн - на обмен валют.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБ Банке 1,4 млн евро и Абсолютбанке - 6,6 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее - 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составили 2,5 млн грн и 150 тыс. долларов.

Кроме перечисленных в санкциях компаний, народный депутат в декларации за 2019 год указал себя бенефициаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (все три - Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские острова) и небольших украинских компаний ООО "Сэй.ТВ Системз","Информационное агентство 112.юэй", "Телерадиокомпания Мист ТВ", "Западная информационная корпорация", "Про Радио" и "Форзац".

В доходах были указаны дивиденды от Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а в сентябре прошлого года Козак также сообщил о продаже валюты в Украине на 25,2 млн грн и уплаты 21,4 млн грн налога на доходы физлиц и 3,6 млн грн военного сбора.

Согласно декларации за 2019 год, народный депутат оплачивал покупку долей компаний, попавших под санкции, и нескольких других его компаний в Беларуси. Его расходы в этой стране в 2019 году были связаны также с оплатой комиссий, обучения, аренды и услуг авиаперевозки.

Как сообщалось, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".