Козак в день попадания под санкции задекларировал почти 180 тысяч на охрану
Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального держателя телеканалов Медведчука 2 февраля ввели санкции, задекларировал в этот день 176,7 тыс. грн оплаты за услуги охраны.
Об этом говорится в декларации Козака на сайте НАЗК, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно документу, расходы на оплату услуг охраны были осуществлены 28 января.
В 2020 году Козак также неоднократно декларировал оплату охраны его движимого имущества, в частности, в октябре - 158,1 тыс. грн, в сентябре - на 1,24 млн грн.
Среди других его сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в прошлом году - различные расходы в Беларуси: в октябре - 313 тыс. грн благотворительной помощи, в сентябре - 805 тыс. грн за обучение и 164 тыс. грн комиссионных банку за выдачу наличных, в июне - 1,1 млн грн на оплату аренды движимого имущества и 1,2 млн грн - на обмен валют.
В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБ Банке 1,4 млн евро и Абсолютбанке - 6,6 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее - 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составили 2,5 млн грн и 150 тыс. долларов.
Кроме перечисленных в санкциях компаний, народный депутат в декларации за 2019 год указал себя бенефициаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (все три - Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские острова) и небольших украинских компаний ООО "Сэй.ТВ Системз","Информационное агентство 112.юэй", "Телерадиокомпания Мист ТВ", "Западная информационная корпорация", "Про Радио" и "Форзац".
В доходах были указаны дивиденды от Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а в сентябре прошлого года Козак также сообщил о продаже валюты в Украине на 25,2 млн грн и уплаты 21,4 млн грн налога на доходы физлиц и 3,6 млн грн военного сбора.
Согласно декларации за 2019 год, народный депутат оплачивал покупку долей компаний, попавших под санкции, и нескольких других его компаний в Беларуси. Его расходы в этой стране в 2019 году были связаны также с оплатой комиссий, обучения, аренды и услуг авиаперевозки.
Как сообщалось, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".