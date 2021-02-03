Зеленский объяснил, почему санкции против телеканалов наложили именно сейчас

Он утверждает, что телеканалы заблокировали, "как только нашли основания"

Он утверждает, что телеканалы заблокировали, "как только нашли основания"

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против телеканалов NewsOne, 112 и ZIK ввели сразу после того, как зафиксировали основания для этого.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил членов Совета национальной безопасности и обороны "за ответственную и быструю реакцию". Глава государства утверждает, что "откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию общества".

Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Сам Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.