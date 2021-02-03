У Зеленского называют блокирование телеканалов Медведчука борьбой с "чужеродной пропагандой"

Заблокированные телеканалы использовались как инструменты иностранной пропаганды, считают в ОП

Заблокированные телеканалы использовались как инструменты иностранной пропаганды, считают в ОП

Фото: из открытых источников

В Офисе президента заявляют, что введенные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что есть достаточно веские доказательства о странных путях финансирования данной пропаганды и "чрезвычайно мутная" история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии.

Разумеется, санкции в отношении телеканалов господина Медведчука - это совсем не о медиа и о свободе слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде", - добавляют в ОП.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.