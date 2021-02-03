09:29  03 февраля
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
08:56  03 февраля
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
08:09  03 февраля
ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 08:32 3419

У Зеленского называют блокирование телеканалов Медведчука борьбой с "чужеродной пропагандой"

03 февраля 2021, 08:32 3419
Читайте також українською мовою
Заблокированные телеканалы использовались как инструменты иностранной пропаганды, считают в ОП
Заблокированные телеканалы использовались как инструменты иностранной пропаганды, считают в ОП
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Офисе президента заявляют, что введенные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что есть достаточно веские доказательства о странных путях финансирования данной пропаганды и "чрезвычайно мутная" история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии.

Разумеется, санкции в отношении телеканалов господина Медведчука - это совсем не о медиа и о свободе слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде", - добавляют в ОП.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Владимир Зеленский телевидение президент медиа телеканал Виктор Медведчук

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua