Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом постановил ввести в действие сегодняшнее решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.
Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Как утверждает в своем Telegram-канале нардеп Лещенко, речь идет о санкциях против Тараса Козака — близкого соратника Виктора Медведчука и санкции наложены также на телеорганизации, которые вещают под логотимпами 112, Ньюсван, Зик.
Санкции предусматривают:
блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
ограничение торговых операций;
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Напомним, сегодня Николаевский горсовет призвала центральную власть принять закон о коллаборационизме.