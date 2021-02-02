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02 февраля 2021, 23:00 148

Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

02 февраля 2021, 23:00 148
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Указ об этом обнародован сегодня
Указ об этом обнародован сегодня
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом постановил ввести в действие сегодняшнее решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как утверждает в своем Telegram-канале нардеп Лещенко, речь идет о санкциях против Тараса Козака — близкого соратника Виктора Медведчука и санкции наложены также на телеорганизации, которые вещают под логотимпами 112, Ньюсван, Зик.

Санкции предусматривают:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Напомним, сегодня Николаевский горсовет призвала центральную власть принять закон о коллаборационизме.

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