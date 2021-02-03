"Защита нацбезопасности Украины": Мендель прокомментировала закрытие телеканалов

По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения

По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения

Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что введение санкций в отношении телеканалов народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака не является наступлением на свободу слова, "эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Мендель.

Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения", – отметила она.

По ее словам, решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях", постановления Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложений Службы безопасности Украины, которое разработано в законодательном поле Украины.

Напомним, ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.

2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.