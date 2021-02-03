"Кейс исключительный, но своевременный": министр культуры Ткаченко о блокировании трех телеканалов

Заблокированные каналы считают инструментом пропаганды Кремля

Заблокированные каналы считают инструментом пропаганды Кремля

Фото: из открытых источников

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокирование "медведчуковских" телеканалов 112 Україна, NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Ткаченко.

Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только за информационный терроризм и угрозу безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и через массовые нарушения журналистских стандартов, фейки и манипуляции", - отметил он.

По мнению министра, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Однако, по его словам, эти телеканалы, не обычные телевизионные вещатели: "Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля".

Поэтому решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость, считает министр.

По его мнению, свобода слова и права человека для страны - ключевое. Их и следует отстаивать чтобы не допустить угрозу национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушения европейских стандартов.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокирование телеканалов Медведчука борьбой с "чужеродной пропагандой".