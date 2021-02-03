"Лучшее, что было за последние годы": неоднозначная реакция соцсетей на блокировку "каналов Медведчука"
Бурную реакцию социальных сетей вызвал указ президента Зеленского о введении персональных санкций против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и трех каналов "112 Украина", ZIK и NEWSONE, которые подконтрольны Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает RegioNews.
Такая новость не оставила равнодушным никого, многие радуются решению СНБО и Зеленского называя это "лучшим решением власти за последнее время".
Некоторые украинцы называют такое решение неправомерным, что вместо введения санкций можно было "наказать по украинскому законодательству".
А молодежь вообще в восторге, что "хоть на некоторое время поток лжи и пропаганды остановится".
Большинство же пользователей относятся к ситуации с сарказмом.
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.
Впоследствии Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".
Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.