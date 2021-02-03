"Лучшее, что было за последние годы": неоднозначная реакция соцсетей на блокировку "каналов Медведчука"

Реакции людей как всегда разные: кто-то радуется и поддерживает, а некоторые критикуют

Реакции людей как всегда разные: кто-то радуется и поддерживает, а некоторые критикуют

Фото: REUTERS

Бурную реакцию социальных сетей вызвал указ президента Зеленского о введении персональных санкций против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и трех каналов "112 Украина", ZIK и NEWSONE, которые подконтрольны Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает RegioNews.

Такая новость не оставила равнодушным никого, многие радуются решению СНБО и Зеленского называя это "лучшим решением власти за последнее время".

Некоторые украинцы называют такое решение неправомерным, что вместо введения санкций можно было "наказать по украинскому законодательству".

А молодежь вообще в восторге, что "хоть на некоторое время поток лжи и пропаганды остановится".

Большинство же пользователей относятся к ситуации с сарказмом.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.

Впоследствии Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.