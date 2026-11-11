В Херсонской области двух военных РФ обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетней жительницей временно оккупированной Херсонщины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о командире отделения спецподразделения "Север-Ахмат" имени Кадырова и фельдшере мотострелковой роты ВС РФ.

По данным следствия, 24 марта 2024 года военные под предлогом уточнения времени заманили девушку в автомобиль и силой затащили внутрь. Там ее заставили проглотить неизвестное вещество. После этого потерпевшая оказалась в состоянии, которое ограничивало ее способность сопротивляться.

Следствие установило, что несовершеннолетнюю вывезли на окраину населенного пункта, где оба военных изнасиловали ее. Впоследствии девушку перевезли в дом, где сексуальное насилие повторилось.

В июле и августе 2026 г. военнослужащим РФ сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт был направлен в суд.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением по предварительному сговору.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.