В Херсонской области двух военных РФ обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетней жительницей временно оккупированной Херсонщины
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Речь идет о командире отделения спецподразделения "Север-Ахмат" имени Кадырова и фельдшере мотострелковой роты ВС РФ.
По данным следствия, 24 марта 2024 года военные под предлогом уточнения времени заманили девушку в автомобиль и силой затащили внутрь. Там ее заставили проглотить неизвестное вещество. После этого потерпевшая оказалась в состоянии, которое ограничивало ее способность сопротивляться.
Следствие установило, что несовершеннолетнюю вывезли на окраину населенного пункта, где оба военных изнасиловали ее. Впоследствии девушку перевезли в дом, где сексуальное насилие повторилось.
В июле и августе 2026 г. военнослужащим РФ сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт был направлен в суд.
Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением по предварительному сговору.
Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.