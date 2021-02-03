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03 февраля 2021, 09:52 174

Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов

03 февраля 2021, 09:52 174
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Всего за введение санкций проголосовали 17 из 19 членов СНБО
Всего за введение санкций проголосовали 17 из 19 членов СНБО
Фото: из открытых источников
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, применение санкций против ряда телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, поддержали 17 из 19 членов СНБО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, Данилов отметил, что среди тех, кто не поддержал санкции, был спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины", - отметил Данилов.

По его словам, из 19 членов СНБО 17 проголосовали "за", один воздержался, один находится в командировке.

Члены совета также сообщили, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичной процедурой.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокирование телеканалов Медведчука борьбой с "чужеродной пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокирование "медведчуковских" телеканалов 112 Україна, NewsOne и ZIK.

санкции РФ СНБО Дмитрий Разумков телеканал Виктор Медведчук

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