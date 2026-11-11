В Сумской области военный "наторговал" почти миллион на минах

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники разоблачили военного, наладившего торговлю боеприпасами. Это были боеприпасы, которые были официально списаны, как использованы во время боевых действий. Известно, что продавал 120-мм и 82-мм минометные мины.

"Правоохранители задокументировали три эпизода сбыта - в общей сложности 450 мин почти на 800 000 гривен. Во время очередной продажи на Сумщине дельца задержали, боеприпасы изъяли. Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о незаконном сбыте взрывчатых веществ", - говорят пограничники.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.