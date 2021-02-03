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03 февраля 2021, 11:45 105

В ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука"

03 февраля 2021, 11:45 105
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Планируют "переписать" каналы на журналистов
Планируют "переписать" каналы на журналистов
Фото из открытых источников
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В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" разрабатывают стратегию спасения телеканалов "112", ZIK и NEWS ONE, в отношении которіх начали действовать санкции СНБО.

Одним из очевидных решений является смена учредителя, которым на сегодня является нардеп Тарас Козак, информирует RegioNews

Об этом шла речь в смс-переписке, которую во время пленарного заседания Верховной Рады вел нардеп ОПЗЖ Илья Кива. Соответствующие фото опубликовал анонимный Telegram-канал "Карточный Офис".

"В ОПЗЖ разрабатывают стратегию спасения каналов 112, ZIK и NEWS ONE. Как вариант — "переписать" каналы на журналистов. Интересно, кто именно станет счастливчиком-магнатом?" — говорится в комментарии к фото.

Также в переписке присутствует информация о том, что пропагандистский телеканал "Россия1" планирует сделать прямое включение по поводу блокировки "телеканалов Медведчука".

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.

Украина нардепы Верховная Рада опозиційна платформа переписка

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