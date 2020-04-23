Зеленский: рейс "Мрия” может войти в книгу рекордов Гиннеса
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи самолета, передает RegioNews.
"Сегодня мы встречаем наш самолет "Мрия", большой груз, один из крупнейших грузов за последние недели, которые мы встречаем из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок как для больниц, так и для аптечной сети также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты", - прокомментировал Зеленский.
Президент подчеркнул, что нынешний рейс по о'объемом груза является рекордом и может войти в Книгу рекордов Гиннеса.
"Мы гордимся "Антоновым" и всеми экипажами и благодарны всем, кто помогает, прежде всего, украинцам и всем другим странам", - добавил президент.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента сообщили , что в Украине будут исследовать препарат, который помогает при осложнениях после коронавирус.
Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавирус, получат миллион долларов.
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