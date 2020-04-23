10:50  23 апреля
Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами
11:53  23 апреля
Мэры Ровно и Черкасс идут в отпуска в разгар коронавируса
14:11  23 апреля
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2020, 13:37 17

Зеленский: рейс "Мрия” может войти в книгу рекордов Гиннеса

Читайте також
українською мовою
23 апреля 2020, 13:37 17
Читайте також українською мовою
Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая
Фото: president.gov.ua
Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи самолета, передает RegioNews.

"Сегодня мы встречаем наш самолет "Мрия", большой груз, один из крупнейших грузов за последние недели, которые мы встречаем из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок как для больниц, так и для аптечной сети также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты", - прокомментировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нынешний рейс по о'объемом груза является рекордом и может войти в Книгу рекордов Гиннеса.

"Мы гордимся "Антоновым" и всеми экипажами и благодарны всем, кто помогает, прежде всего, украинцам и всем другим странам", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента сообщили , что в Украине будут исследовать препарат, который помогает при осложнениях после коронавирус.

Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавирус, получат миллион долларов.


коронавирус Владимир Зеленский Офис президента медики защита
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Минздраве объяснили, почему не покупают украинские костюмы для медиков
23 апреля 2020, 12:37
Коронавирус в Украине: 578 новых случаев, всего больных - 7170
23 апреля 2020, 10:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 15:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 15:01
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Последние Популярные
Дмитрий Гордон
Валерия Ясницкая
Сергей Лещенко
Все блоги »
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области
23 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »