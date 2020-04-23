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Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
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23 апреля 2020, 14:11 20

Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов

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23 апреля 2020, 14:11 20
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Петиция с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Ермака набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским
Фото: president.gov.ua
Петиция с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Ермака набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским

Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" с'появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года, а уже 23 апреля она набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским, передает RegioNews.

В тексте петиции требуют привлечь Ермака к уголовной ответственности за госизмену.

Также, там упоминается коррупционный скандал, где фигурирует брат главы ОПУ Денис Ермак и намерении создать "консультативный совет" с представителями ОРДЛО.

"Андрей Ермак сегодня является олицетворением двух главных угроз для Украины — капитуляции в войне с Россией и коррупции в новой власти. Господин президент, настало время определиться и выбрать, на чьей вы стороне - коррупции и капитуляции перед Россией, или на стороне демократической, независимой некоррумпированной Украины", — говорится в документе.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО и о создании органа, который зафиксирует суб'єктність отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

1 апреля на сайте Офиса президента Украины с'появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака".


Андрей Ермак Офис президента Владимир Зеленский президент петиции
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