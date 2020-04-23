Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Кучмы и Ермака
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович, передает RegioNews.
Отмечается, что они подписали документ, согласно которому в Трехсторонней контактной группе создавался так называемый "Консультативный совет" с боевиками ОРДЛО в качестве воюющей стороны, и Россией в качестве не агрессора, а стороны по урегулированию конфликта.
Вятрович считает, что в таких действиях Кучмы и Ермака усматриваются признаки государственной измены, но Зеленский не отозвал их подписи под документом. Правоохранительные органы тоже отказывались расследовать это дело.
Обязать уполномоченное лицо Службу безопасности Украины выполнить требования ч. 1 ст. 214 УПК Украины и безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, которые изложенные в обращении народного депутата Вятровича В. М ., начать расследование, - говорится в постановлении суда.
Вятрович отметил, что решение было подписано судьей Мариной Антонюк, оно не подлежит обжалованию.
Он добавил, что в понедельник ожидается аналогичное решение суда в отношении Государственного бюро расследований.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
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