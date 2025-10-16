12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 14:09

Осенние каникулы в Одессе отменили: обучение будет продолжаться до зимы

16 октября 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе решили не отправлять школьников на осенние каникулы из-за возможных сложностей в зимний период

Об этом сообщила директор Департамента образования ОГР Елена Буйневич, передает RegioNews.

"Мы не знаем, какая нас ждет зима, хоть и догадываемся. Пока есть свет и день еще длинный, должны пользоваться каждой возможностью учиться", – написала Буйневич.

По ее словам, последняя неделя октября будет посвящена повторению материала, наверстанию образовательных потерь и закреплению пройденного. Контрольных работ и домашнего задания в этот период не будет.

В то же время директор департамента отметила, что уже поступают обращения по Рождественским праздникам, которые приходятся на учебные дни. По ее словам, если решат продлевать зимние каникулы, лучше начать их раньше.

Напомним, в ночь на 16 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав ракетное и дроновое оружие. По данным "Укрэнерго", аварийные отключения света утром четверга применялись в 9 областях и Киеве.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса школы дети осень школьники каникулы зима электричество отопление
Одессу временно возглавил Коваль: что известно о новом и.о. мєра
16 октября 2025, 11:29
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
15 октября 2025, 18:11
Из Днепра в Одессу: Лысак официально возглавил вновь созданную городскую военную администрацию
15 октября 2025, 11:42
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
В Полтаве охранник школы занимался сексом с несовершеннолетней
16 октября 2025, 14:59
Посылка для любимого: в Житомире женщина пыталась передать мужчине в тюрьму наркотики
16 октября 2025, 14:45
Харьковчанка ставит мировые рекорды во фридайвинге: погружение на 84 метра и девять золотых медалей
16 октября 2025, 14:44
На Волыни задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы
16 октября 2025, 14:33
Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье
16 октября 2025, 13:33
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »