Осенние каникулы в Одессе отменили: обучение будет продолжаться до зимы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе решили не отправлять школьников на осенние каникулы из-за возможных сложностей в зимний период

Об этом сообщила директор Департамента образования ОГР Елена Буйневич, передает RegioNews.

"Мы не знаем, какая нас ждет зима, хоть и догадываемся. Пока есть свет и день еще длинный, должны пользоваться каждой возможностью учиться", – написала Буйневич.

По ее словам, последняя неделя октября будет посвящена повторению материала, наверстанию образовательных потерь и закреплению пройденного. Контрольных работ и домашнего задания в этот период не будет.

В то же время директор департамента отметила, что уже поступают обращения по Рождественским праздникам, которые приходятся на учебные дни. По ее словам, если решат продлевать зимние каникулы, лучше начать их раньше.

Напомним, в ночь на 16 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав ракетное и дроновое оружие. По данным "Укрэнерго", аварийные отключения света утром четверга применялись в 9 областях и Киеве.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод