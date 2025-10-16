12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 12:55

Массированная атака РФ на энергосистему: ПВО сбила более 280 целей

16 октября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) Россия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав ракетное и дроновое оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что украинские военные зафиксировали и отслеживали 357 воздушных средств нападения, в том числе 37 ракет (28 из них баллистические) и 320 ударных беспилотников разных моделей.

Отражение атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10 часов сбито или подавлено 288 воздушных целей, 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того, 18 ракет локационно утрачены, данные уточняются.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 37 дронов по 14 объектам, а также падение обломков в двух локациях.

Основное направление удара Полтавская и Харьковская области.

Напомним, утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сообщалось о взрывах в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Украина Россия БПЛА ракеты ВСУ российская армия ПВО
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
