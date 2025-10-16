Массированная атака РФ на энергосистему: ПВО сбила более 280 целей

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) Россия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав ракетное и дроновое оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что украинские военные зафиксировали и отслеживали 357 воздушных средств нападения, в том числе 37 ракет (28 из них баллистические) и 320 ударных беспилотников разных моделей.

Отражение атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10 часов сбито или подавлено 288 воздушных целей, 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того, 18 ракет локационно утрачены, данные уточняются.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 37 дронов по 14 объектам, а также падение обломков в двух локациях.

Основное направление удара – Полтавская и Харьковская области.

Напомним, утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сообщалось о взрывах в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.