16 октября 2025, 10:06

В Украине ввели экстренные отключения света: подробности

16 октября 2025, 10:06
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине сегодня утром по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Пока такие ограничения применены в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Киевской областях и столице.

Позже в "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения света утром четверга применяются в 9 областях.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения", – говорится в сообщении компании.

Причиной введения ограничений являются последствия прошлых русских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в Черниговской области продолжают применяться почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

Жителей о возможных изменениях будут оперативно информировать через телеграмм-каналы соответствующих служб.

Напомним, утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сообщалось о взрывах в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Известно, что ночью российские захватчики в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Украина обстрелы электричество Укрэнерго отключения света российская армия последствия
