12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 11:29

Одессу временно возглавил Коваль: что известно о новом и.о. мєра

16 октября 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Игорь Коваль
Читайте також
українською мовою

Временным исполняющим обязанности городского головы Одессы назначен Игорь Коваль, секретарь горсовета

О его назначении сообщили на официальном сайте Одесского горсовета, передает RegioNews.

Решение принято на основании части второй статьи 42 Закона "О местном самоуправлении в Украине", которая предусматривает, что обязанности городского головы в случае его досрочного увольнения, смерти или невозможности выполнения полномочий осуществляет секретарь горсовета.

Коваль заменил в должности Геннадия Труханова, которому прекратили украинское гражданство из-за обвинений в наличии российского паспорта.

Кто такой Игорь Коваль

Игорь Коваль – украинский ученый, общественный деятель и политик, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Родился 27 февраля 1955 в Одессе. Окончил Одесский государственный (ныне национальный) университет имени И. И. Мечникова, где впоследствии прошел путь от преподавателя до ректора. Возглавлял университет в 2010-2020 годах, активно занимался научной и международной деятельностью, является автором более сотни научных работ.

После завершения работы в университете Игорь Коваль присоединился к местной политике. На выборах 2020 года был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" и стал секретарем горсовета.

Имеет государственные награды, в частности, орден "За заслуги" ІІІ степени, и репутацию опытного управленца в образовательной и муниципальной сферах.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд о решении о его отстранении. По его словам, у него нет и никогда не было российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.

Читайте также": Труханова лишили гражданства: что будет ждать Одессу дальше

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
назначение Одесса секретарь Игорь Коваль обязанности мэра
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье
16 октября 2025, 13:33
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
На Днепропетровщине мужчина корректировал удары россиян по аэропорту
16 октября 2025, 13:15
Массированная атака РФ на энергосистему: ПВО сбила более 280 целей
16 октября 2025, 12:55
Под Киевом мошенники продали дом футболиста
16 октября 2025, 12:45
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
16 октября 2025, 12:39
В Сумской области пограничники уничтожили 16 российских беспилотников
16 октября 2025, 12:31
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
16 октября 2025, 12:17
В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи
16 октября 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »