Одессу временно возглавил Коваль: что известно о новом и.о. мєра

О его назначении сообщили на официальном сайте Одесского горсовета, передает RegioNews.

Решение принято на основании части второй статьи 42 Закона "О местном самоуправлении в Украине", которая предусматривает, что обязанности городского головы в случае его досрочного увольнения, смерти или невозможности выполнения полномочий осуществляет секретарь горсовета.

Коваль заменил в должности Геннадия Труханова, которому прекратили украинское гражданство из-за обвинений в наличии российского паспорта.

Кто такой Игорь Коваль

Игорь Коваль – украинский ученый, общественный деятель и политик, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Родился 27 февраля 1955 в Одессе. Окончил Одесский государственный (ныне национальный) университет имени И. И. Мечникова, где впоследствии прошел путь от преподавателя до ректора. Возглавлял университет в 2010-2020 годах, активно занимался научной и международной деятельностью, является автором более сотни научных работ.

После завершения работы в университете Игорь Коваль присоединился к местной политике. На выборах 2020 года был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" и стал секретарем горсовета.

Имеет государственные награды, в частности, орден "За заслуги" ІІІ степени, и репутацию опытного управленца в образовательной и муниципальной сферах.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд о решении о его отстранении. По его словам, у него нет и никогда не было российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.

