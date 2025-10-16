12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 14:09

Осінні канікули в Одесі скасували: навчання триватиме до зими

16 жовтня 2025, 14:09
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі вирішили не відправляти школярів на осінні канікули через можливі складнощі у зимовий період

Про це повідомила директорка Департаменту освіти ОМР Олена Буйневич, передає RegioNews.

"Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися", – написала Буйневич.

За її словами, останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу, надолуженню освітніх втрат та закріпленню пройденого. Контрольних робіт та домашнього завдання під час цього періоду не буде.

Водночас директорка департаменту зазначила, що вже надходять звернення щодо Різдвяних свят, які припадають на навчальні дні. За її словами, якщо вирішать продовжувати зимові канікули, краще розпочати їх раніше.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використавши ракетну та дронову зброю. За даними "Укренерго", аварійні відключення світла зранку четверга застосовувалися у 9 областях та Києві.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
