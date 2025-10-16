Осінні канікули в Одесі скасували: навчання триватиме до зими

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі вирішили не відправляти школярів на осінні канікули через можливі складнощі у зимовий період

Про це повідомила директорка Департаменту освіти ОМР Олена Буйневич, передає RegioNews.

"Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися", – написала Буйневич.

За її словами, останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу, надолуженню освітніх втрат та закріпленню пройденого. Контрольних робіт та домашнього завдання під час цього періоду не буде.

Водночас директорка департаменту зазначила, що вже надходять звернення щодо Різдвяних свят, які припадають на навчальні дні. За її словами, якщо вирішать продовжувати зимові канікули, краще розпочати їх раніше.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використавши ракетну та дронову зброю. За даними "Укренерго", аварійні відключення світла зранку четверга застосовувалися у 9 областях та Києві.

