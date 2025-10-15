11:30  15 октября
15 октября 2025, 11:42

Из Днепра в Одессу: Лысак официально возглавил вновь созданную городскую военную администрацию

15 октября 2025, 11:42
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лысака, ранее руководившего Днепропетровской областной военной администрацией, на должность главы вновь созданной Одесской городской военной администрации

Об этом сообщает RegioNews.

Своими указами Владимир Зеленский уволил Лысака с должности в ОВА и образовал Одесскую городскую военную администрацию.

Между тем, администрацию на Днепропетровщине временно возглавит первый заместитель Лысака на предыдущей должности – Владислав Гайваненко.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханов , экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Он заявил, что будет подавать иск в суд. Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Кто такой Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак занимал должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации.

Ранее у него был опыт службы на оперативных и руководящих должностях в управлениях Службы безопасности Украины в разных регионах.

До своего назначения в областную военную администрацию возглавлял Управление СБУ в Днепропетровской области.

Подробное досье о должностном лице найти по ссылке.

Одесса Днепр Сергей Лысак Зеленский Владимир назначение указ
