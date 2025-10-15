Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах

Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах

История с якобы российским гражданством городского головы Одессы Геннадия Труханова добралась до определенного промежуточного финиша. Но вопросов она все равно оставила больше, чем получила ответов. И даже на главный вопрос – действительно ли одесский мэр имеет этот документ – четкого и однозначного ответа нет.

Российский паспорт Труханова

Хотя Служба безопасности Украины, на основании документов которых, как заявили в самой СБУ, комиссия при президенте Украины приняла решение о прекращении гражданства Украины Труханову, уверяет: одесский градоначальник действительно гражданин страны-агрессора.

Причем получил он загранпаспорт Российской Федерации еще в декабре 2015 года. А в 2017 году представители Труханова, заявили в СБУ, обращались в соответствующие государственные органы РФ с просьбой аннулировать его внутренний российский паспорт – и якобы это было сделано. Хотя, говорят украинские спецслужбы, это ничего не значит, а Геннадий Труханов остается гражданином России.

Указ Владимира Зеленского о прекращении гражданства Труханову, кстати, на официальном сайте главы государства до сих пор не обнародован. А вот следующий шаг – образование "Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области" – уже обнародован в день его подписи 15 октября. Но на этом история с паспортами и мэрством Труханова, конечно же, не завершена.

Что сказали Труханов и Грозев

Во-первых, сам городской голова Одессы (который должен лишиться этой должности из-за отсутствия украинского гражданства; собственно, именно в этом и есть суть всех действий в офисе на Банковой) пообещал подать иск в суд.

Геннадий Труханов напомнил, что еще в 2022 году Зеленский поручал Службе безопасности Украины проверить факт наличия у него, Труханова, российского гражданства – и тогда вроде бы не было найдено никаких доказательств ни о гражданстве как таковом, ни о паспорте как физическом воплощении гражданства.

Одесский мэр обратил внимание на то, что в фотографии его паспорта, которая гуляет по интернету и используется как доказательство, даже имя его написано с ошибкой, Genadiy, хотя в российской версии указан "Геннадий". Кстати, этот момент заметил не только сам фигурант паспортного дела, но и такой известный расследователь как Христо Грозев.

Грозев заявил, что "российский паспорт" Геннадия Труханова – это подлог. Причем исполнен не в Украине. По словам болгарина, история с российским гражданством одесского городского головы инспирирована кремлевскими спецслужбами. Мол, они активно работают против Труханова, вот и решили его уничтожить таким вот нехитрым образом.

Today Ukraine's SBU announced that president Zelensky has revoked the Ukrainian citizenship of the mayor of Odessa, Genadiy Trukhanov. The reason, alleged by SBU, was that in 2015 the mayor obtained a Russian travel passport allegedly valid through the end of 2025.

Труханов – пророссийский или проукраинский?

Не очень понятно, зачем России воевать с Трухановым. Как известно, Труханов появился на общеукраинском политическом небосводе в 2012 году как нардеп-мажоритарщик от пророссийской Партии регионов и работал там в направлении общей линии партии. Так, в 2013 году он стал одним из подписантов антиукраинского обращения украинских депутатов в польский Сейма с просьбой признать события на Волыни во время Второй мировой "геноцидом польского населения", а в 2014-м голосовал за диктаторские законы 16 января.

После смены власти Труханов, как многие из тогдашних регионалов, не стали вписываться во вновь созданный на обломках ПР Оппозиционный блок, а пошел другим проверенным путем – направился в местные власти, выиграв выборы мэра Одессы, где и находится до сих пор уже как основатель небольшой, карманной партии.

Конечно, после 24 февраля 2022-го пророссийская риторика Труханова прогнозированно изменилась. Но, несмотря на все эти изменения, городской голова Одессы, например, выступал против демонтажа памятников российским имперским деятелям: графу Воронцову или поэту Александру Пушкину, который является одним из символов русского мира в той же Одессе. И аргументация Труханова здесь неважна, важен сам факт.

Что ждет Одессу и ее власть

А во всем остальном Геннадий Труханов – типичный украинский региональный топчиновник, в бэкграунде которого куча разных мутных историй, время от времени превращающихся в уголовные производства, но без политических намеков, с исключительно финансовой составляющей. У Труханова это, в частности, подозрение в завладении земельными участками или дело завода "Краян". Ничего особенного или уникального, привычные, к сожалению, для украинского политикума вещи.

Что же ждет Одессу и ее (пока?) руководителя в ближайшем будущем? Во-первых, это судебная волокита, вокруг которой будут появляться различные информационные вбросы. Так, упомянутый уже Христо Грозев пообещал рассказать, зачем же россиянам нужно было придумывать историю с русским паспортом у пророссийского одесского градоначальника. (И почему же тогда – это уже слова не Грозева, а автора этой статьи – мы не видим подобных шагов в направлении, например, нынешнего руководителя Кривого Рога Александра Вилкула. Его проукраинская позиция значительно активнее и цельнее трухановской, а бекграунд такой, что запросто можно "вытащить" оттуда российский паспорт или что-то серьезнее).

Во-вторых, на бытовых реалиях жизни и одесситов отстранения Труханова и появление руководителя военной администрации Сергея Лысака вряд ли всерьез скажется. Примеры других городов говорят нам о том, что суть ВГА – это лишь уверенный контроль Банковой над региональными структурами. Этого Офис президента, конечно же, достигнет (если Труханов проиграет суд). Но одесситам от этого будет ни холодно, ни жарко.