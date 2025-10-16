12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 11:29

Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера

16 жовтня 2025, 11:29
Фото: Facebook/Ігор Коваль
Тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови Одеси призначено Ігоря Коваля, секретаря міськради

Про його призначення повідомили на офіційному сайті Одеської міської ради, передає RegioNews.

Рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що обов'язки міського голови у разі його дострокового звільнення, смерті або неможливості виконання повноважень здійснює секретар міськради.

Коваль замінив на посаді Геннадія Труханова, якому припинили українське громадянство через звинувачення у наявності російського паспорта.

Хто такий Ігор Коваль

Ігор Коваль – український науковець, громадський діяч і політик, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 27 лютого 1955 року в Одесі. Закінчив Одеський державний (нині національний) університет імені І. І. Мечникова, де згодом пройшов шлях від викладача до ректора. Очолював університет у 2010-2020 роках, активно займався науковою та міжнародною діяльністю, є автором понад сотні наукових праць.

Після завершення роботи в університеті Ігор Коваль долучився до місцевої політики. На виборах 2020 року був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам" та став секретарем міськради.

Має державні нагороди, зокрема орден "За заслуги" ІІІ ступеня, та репутацію досвідченого управлінця в освітній і муніципальній сферах.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Як відомо, посадовець заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства.

Журналісти вважають підробкою копію російського закордонного паспорта Труханова з матеріалів СБУ.

Читайте також: Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі

16 жовтня 2025
