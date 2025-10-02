Россия ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе: раненый машинист

Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда, ему оказывается вся необходимая помощь.

Также потерпела удары железнодорожная инфраструктура приграничных общин на севере, в частности в Конотопе. Поезда временно останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, пока движение возобновлено.

Через атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Украинская инфраструктура, включая транспортные артерии и энергетические объекты, остается под постоянным давлением врага, подчеркнул Кулеба.

Правительство призывает усиливать санкции и блокировать цепи поставок вооружения страны-агрессора, которые снабжаются иностранными комплектующими.

Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Погибла пожилая женщина, еще десять человек пострадали, среди них ребенок.

