02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
01:50  02 октября
Надо искать "крайнего": актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного
00:50  02 октября
Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 08:40

Россия ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе: раненый машинист

02 октября 2025, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Алексей Кулеба
Читайте також
українською мовою

Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда, ему оказывается вся необходимая помощь.

Также потерпела удары железнодорожная инфраструктура приграничных общин на севере, в частности в Конотопе. Поезда временно останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, пока движение возобновлено.

Через атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Украинская инфраструктура, включая транспортные артерии и энергетические объекты, остается под постоянным давлением врага, подчеркнул Кулеба.

Правительство призывает усиливать санкции и блокировать цепи поставок вооружения страны-агрессора, которые снабжаются иностранными комплектующими.

Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Погибла пожилая женщина, еще десять человек пострадали, среди них ребенок.

Читайте также: Эскалация войны или перемирия: чем обернется для России смена риторики Трампа

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Одесса Укрзализныця поезд обстрелы ранение атака машинист украинские города
На Киевщине из-за вражеской атаки ранен мужчина
02 октября 2025, 07:18
Балаклея после удара РФ: 10 пострадавших, среди них малолетний ребенок
02 октября 2025, 07:05
Враг атаковал три громады на Днепропетровщине: повреждены дома и хозяйственные постройки
01 октября 2025, 20:00
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Обстрел Конотопа: город обесточен, водоснабжение приостановлено
02 октября 2025, 08:58
Чернобыльская АЭС снова подключена к электроснабжению: уровень радиации в норме
02 октября 2025, 08:18
На Буковине разоблачили контрабанду премиального вина почти на 1,6 млн грн
02 октября 2025, 08:10
В Николаевской области чиновник воинской части воровал горючее: убытки превышают 24 млн грн
02 октября 2025, 07:56
В Одессе из-за масштабной непогоды погибли уже 10 человек
02 октября 2025, 07:37
На Киевщине из-за вражеской атаки ранен мужчина
02 октября 2025, 07:18
Балаклея после удара РФ: 10 пострадавших, среди них малолетний ребенок
02 октября 2025, 07:05
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
02 октября 2025, 02:30
Надо искать "крайнего": актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного
02 октября 2025, 01:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »