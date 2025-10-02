На Киевщине из-за вражеской атаки ранен мужчина
В результате обстрела в Бучанском районе Киевщины травмирован 50-летний мужчина
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .
По его словам, пострадавший получил обломочное ранение правой голени и был госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Местные власти подчеркивают, что враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты, пытаясь уничтожить жизнь гражданских.
Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Погибла пожилая женщина, еще десять человек пострадали, среди них ребенок.
