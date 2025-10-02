На Киевщине из-за вражеской атаки ранен мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате обстрела в Бучанском районе Киевщины травмирован 50-летний мужчина

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .

По его словам, пострадавший получил обломочное ранение правой голени и был госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Местные власти подчеркивают, что враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты, пытаясь уничтожить жизнь гражданских.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Погибла пожилая женщина, еще десять человек пострадали, среди них ребенок.