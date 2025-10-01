Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…

Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…

Иллюстративное фото: из открытых источников

Дональд Трамп, его публичная и непубличная риторика, в частности о возможности остановки российско-украинской войны в целом и отношения конкретно к каждому из участников этого военного конфликта, уже стали настоящей притчей во языцех. Началось все с "завершения войны за 24 часа" и дошло вплоть до провального – по крайней мере, таково консолидированное аналитическое мнение, – саммита на Аляске.

"Томагавки" и "бумажный тигр"

Но в последние дни позиция руководства Соединенных Штатов Америки в российско-украинском вопросе ощутимо изменилась, склонившись на украинскую сторону. Дональд Трамп внезапно заговорил о том, чего от него вообще никто не ожидал. Речь не о том, что он перестал доверять Путину, к тому же он это официально и не заявил, снова взяв временную паузу – а о границах Украины. Те же, в 1991 году, о которых уже даже в нашей стране мало кто вспоминает, фактически согласившись на то, что война, по крайней мере, ее нынешняя горячая фаза, может и должна остановиться по актуальной линии фронта.

Но это в Украине – а у Трампа свои собственные мысли в уме. И согласно им он стал называть Россию "бумажным тигром", то есть откровенно унижать маскулинный путинский режим, боящийся не столько угроз, сколько высмеиваний.

Иллюстративное фото: из открытых источников

Более того, дальше пошла речь даже о "Томагавках" для Украины. Конечно же, здесь американский президент не стал бежать впереди паровоза, а дипломатично заявил в ответ на вопросы журналистов, причем не сам, а через членов своего кабинета – в частности, вице-президента Венса, – что этот вопрос рассматривается и прорабатывается.

Путина запугивают

Возникает логичный вопрос – что же случилось изменившим настроения в Белом доме, почему Трамп и Вэнс (который тоже сделал несколько, скажем так, антироссийских заявлений) снова резко крутонули внешнеполитический руль Соединенных Штатов?

И самый главный для нас с вами вопрос – чего нам ждать? Все-таки какого-нибудь перемирия или усиления войны, эскалации и всего прочего, вплоть до возможной ядерной угрозы? Конечно, учитывая весь трамповский бекграунд, найти однозначный ответ на вопрос "что ждет Украину и войну" невозможно, но можно высказать более или менее подтвержденную фактажем гипотезу.

Для начала отметим, что история с "Томагавками", скорее всего, лишь попытка напугать Путина и компанию. По крайней мере, пока только попыткой. Логика здесь, между прочим, железобетонна. Украина в последние недели продемонстрировала, что может даже при тех скромных возможностях, которые имеет сейчас, наносить российской экономике и инфраструктуре серьезные удары. Проблемы с бензином – следствие украинских атак по системе НПЗ и других нефтеперерабатывающих объектах – охватывают все больше регионов страны-агрессора.

В Белгороде произошел масштабный блекаут после взрыва на ТЭЦ. Фото: соцсети

В конце сентября в пограничном Белгороде произошел натуральный блекаут, испугавший россиян не столько самим своим фактом – сколько намеком на то, что украинцы тоже "могут повторить". А впереди – тот самый "отопительный период", во время которого выключение света может обернуться (и обязательно обернется) очень серьезными проблемами.

Последствия для России

Тема "Томагавков" должна усилить впечатление этих ударов. По крайней мере, таким выглядит план – нанести болезненные удары тем, что есть, и намекнуть, что могут быть значительно более разрушительные атаки. Причем, они реально могут быть. Хотя бы потому, что все американское оружие проходило эти стадии – сначала "нет, ни за что", потом предположение, обсуждение, дискуссия по поводу сроков и в конце концов появление в Украине. Так было с "Хаймарсами", "Абрамсами" и "Брэдли", в конце концов, с самолетами F-16.

Так почему бы на вооружении ВСУ не явиться и ракетам "Томагавк"? А такие ракеты – это уже принципиально новая ситуация. Хотя бы из-за их дальности, которая в более новых образцах превышает полторы тысячи километров. Это, в свою очередь, означает настоящую катастрофу для путинского режима. Ведь украинские дроны уже доказали, что добраться до цели и нанести удар — задача выполнимая, потому что система ПВО внутри России фактически отсутствует.

Но боевая часть одной ракеты – это гораздо больше, чем может донести до места удара дрон. То есть последствия атак по тем же нефтеперерабатывающим заводам или объектам энергетической инфраструктуры (так, в игру под названием "Блекаут", как показал Белгород, можно играть вдвоем) станут значительно тяжелее. Именно это и намекает тема "обсуждения возможной передачи Украине "Томагавков".

Кремль бессилен

Что может противопоставить этому Путин? Фактически – ничего. Кроме тактического ядерного оружия, которое он, во-первых, не использует (здесь уже не только Трамп, но и Си будет против, а глав двух сверхдержав он не сможет не послушать), а во-вторых оно ничего не изменит в войне.

Увеличить количество воздушных ударов по Украине? На четвертом году полномасштабки уже все поняли, что Россия не ждет каких-то дат, а просто бьет, когда готова это сделать. И то, что таких атак становится все меньше – означает, что у страны-агрессора просто нет ресурсов, чтобы наносить удары чаще.

Увеличить количество атак на земле? Здесь тоже проблемы. Ибо людей становится все меньше и меньше. И денег на их вербовку – тоже. Федеральный бюджет-2026 независимые российские эксперты уже прямо называют катастрофой, через несколько месяцев об этом будут говорить западные СМИ, а через определенный промежуток времени это признают и российские власти.

Пойдет ли Путин на новую мобилизацию? Может быть. Но это лишь ускорит катастрофу внутри самой России – хотя, возможно, на время и продолжит наступление на фронте, позволив захватить еще десяток украинских сел.

Самое реальное будущее

Но наиболее вероятен вариант, когда российская армия просто продолжит действовать так, как действует сейчас – фактически не отреагировав на усиление украинских ударов никоим образом. А те, назовем их так, плановые массированные ракетно-дроновые атаки, которые будут совершены, будут подавать российскому населению именно как "отмщение за".

Днепр после российской атаки, 30 сентября 2025 года

Поэтому полноценной эскалации украинцам, скорее всего, ждать не стоит. И бояться ее не нужно – это уже не к украинцам, а к Западу, в частности, к Соединенным Штатам. А вот передача Украине и использование ею американских ракет могут в кратчайшие сроки добить российскую экономику и если не заставить Путина остановиться – это, возможно, не удастся сделать даже ядерным ударом по Москве, – по крайней мере, остановит россиян просто по факту. Потому что они не смогут нанять новых контрактников, ни довезти их и оружие на фронт.

Конечно, это означает и то, что Украина, к сожалению, потеряет какую-то часть как военных, так и гражданских. Но как показала оккупация, эти потери так или иначе будут. С Россией по-другому не бывает. Но если в ответ ВСУ добьют экономику страны-агрессора, остановив наступление таким вот образом – это будет не самый плохой вариант завершения войны. По крайней мере, в условиях, которые сложились после 3,5 лет полномасштабки.