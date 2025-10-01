16:37  01 октября
01 октября 2025, 21:36

В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы

01 октября 2025, 21:36
Фото: иллюстративное
После вечернего ракетного удара по Балаклее правоохранители помогают пострадавшим и документируют повреждения в городе

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, несколько торговых киосков, кафе, аптека, автомобили и другие объекты городской инфраструктуры.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Они оказывают помощь пострадавшим, документируют последствия обстрелов и фиксируют признаки военного преступления.

В результате атаки погибла женщина, ее личность устанавливают. Еще пятеро жительниц города всех возрастов – от 35 до 88 лет – получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По факту военного преступления полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Правоохранители призывают свидетелей и очевидцев предоставлять любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов в Славутиче на Чернобыльской АЭС временно отключили электроснабжение. Специалисты уже работают над восстановлением энергии, однако неизвестно, удалось ли избежать угрозы Новому безопасному конфайнменту.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
