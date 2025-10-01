Фото: иллюстративное

После вечернего ракетного удара по Балаклее правоохранители помогают пострадавшим и документируют повреждения в городе

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, несколько торговых киосков, кафе, аптека, автомобили и другие объекты городской инфраструктуры.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Они оказывают помощь пострадавшим, документируют последствия обстрелов и фиксируют признаки военного преступления.

В результате атаки погибла женщина, ее личность устанавливают. Еще пятеро жительниц города всех возрастов – от 35 до 88 лет – получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По факту военного преступления полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Правоохранители призывают свидетелей и очевидцев предоставлять любую информацию, которая может помочь в расследовании.

