02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 08:40

Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст

02 жовтня 2025, 08:40
Фото: Telegram/Олексій Кулеба
Росія цієї ночі завдала масованих ударів по Одесі та області, Київщині, а також по Дніпропетровщині та Запоріжжю

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, окупанти обстріляли депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга, йому надається вся необхідна допомога.

Також зазнала ударів залізнична інфраструктура прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди тимчасово зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, наразі рух відновлено.

Через атаки деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Українська інфраструктура, включно з транспортними артеріями та енергетичними об'єктами, залишається під постійним тиском ворога, наголосив Кулеба.

Уряд закликає посилювати санкції та блокувати ланцюги постачання озброєння країни-агресора, що забезпечуються іноземними комплектуючими.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Загинула літня жінка, ще десятеро людей постраждали, серед них дитина.

Читайте також: Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа

