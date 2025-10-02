Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Росія цієї ночі завдала масованих ударів по Одесі та області, Київщині, а також по Дніпропетровщині та Запоріжжю

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, окупанти обстріляли депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга, йому надається вся необхідна допомога.

Також зазнала ударів залізнична інфраструктура прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди тимчасово зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, наразі рух відновлено.

Через атаки деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Українська інфраструктура, включно з транспортними артеріями та енергетичними об'єктами, залишається під постійним тиском ворога, наголосив Кулеба.

Уряд закликає посилювати санкції та блокувати ланцюги постачання озброєння країни-агресора, що забезпечуються іноземними комплектуючими.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Загинула літня жінка, ще десятеро людей постраждали, серед них дитина.

