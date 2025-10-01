Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В течение дня несколько громад Никопольского района подверглись обстрелам со стороны российских войск, есть поврежденные здания и хозяйственные постройки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район подвергся обстрелам со стороны российских войск. Враг применял тяжелую артиллерию и fpv-дроны, нанося удары по райцентру, а также по территориям Покровской, Красногригоревской и Марганецкой громад.

В результате атак поврежден частный дом и хозяйственное сооружение, частично разрушен гараж. На некоторых участках продолжают обследование, чтобы уточнить масштабы разрушений и последствия для местной инфраструктуры.

Ближе к вечеру враг применил кассетные авиационные бомбы (КАБ) по Маломихайловской громаде Синельниковского района. В одном из домов произошел пожар, который оперативно ликвидирован спасателями.

Согласно предварительным данным, люди при обстреле не пострадали. Местные службы продолжают оценку ситуации и оказывают помощь населению в восстановлении поврежденного имущества.

Напомним, ранее Днепр подвергся атакам дронов, оставивших по городу масштабные разрушения и пострадавших. В последнюю атаку снова пострадали здания и автомобили, а специалисты оценивают последствия взрывной волны.