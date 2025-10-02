Балаклея после удара РФ: 10 пострадавших, среди них малолетний ребенок

Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители фиксируют последствия российского ракетного удара по Балаклее (Харьковская обл.). По обновленным данным, количество пострадавших выросло до 10, одна женщина погибла

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По предварительным данным, враг применил ракету типа "Искандер-М".

Снаряд попал во двор многоквартирного дома. В результате удара погибла 88-летняя женщина. Пострадали десять человек, в том числе девочка 2021 года рождения. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс.

Взрывной волной повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание и автомобили.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель гражданского человека, Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование.

Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Было известно об одной погибшей и пяти пострадавших.