Незаконная мобилизация на Львовщине: единственного сына, который ухаживал за отцом, вернули домой

Фото: hromadske

Единственного сына тяжелобольного мужчины из Львовщины, которого неправомерно мобилизовали во время продолжения отсрочки в военкомате, уволили со службы. В то же время главу местного ТЦК привлекут в суд за превышение служебных полномочий

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

После публикации в СМИ о случае в селе Сасов во Львовской области прокуроры оперативно проверили информацию о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после призыва своего единственного сына.

Факты подтвердились: мужчину действительно призвали с нарушением закона, ведь на его иждивении находился отец с инвалидностью I группы, а других родственников, которые могли бы осуществлять уход, не было.

Благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей вопрос освобождения мужа из военной службы по семейным обстоятельствам удалось решить в кратчайшие сроки.

Также прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП. По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составили административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом. Материалы переданы в суд.

Напомним, в селе Сасов, расположенном в Золочевском районе Львовской области, пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в своем доме без надлежащего ухода. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован после обращения в ТЦК для продолжения отсрочки.

Как известно, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого. 25 августа в Ужгороде мужчину задержала группа неизвестных в масках и усадила в авто. В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

Ранее сообщалось, что ведущая YouTube-канала Рамина Эсхакзай опубликовала фото, где показала ужасающие условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных.

Читайте также: