15 октября 2025, 06:58

Незаконная мобилизация на Львовщине: единственного сына, который ухаживал за отцом, вернули домой

15 октября 2025, 06:58
Фото: hromadske
Единственного сына тяжелобольного мужчины из Львовщины, которого неправомерно мобилизовали во время продолжения отсрочки в военкомате, уволили со службы. В то же время главу местного ТЦК привлекут в суд за превышение служебных полномочий

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

После публикации в СМИ о случае в селе Сасов во Львовской области прокуроры оперативно проверили информацию о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после призыва своего единственного сына.

Факты подтвердились: мужчину действительно призвали с нарушением закона, ведь на его иждивении находился отец с инвалидностью I группы, а других родственников, которые могли бы осуществлять уход, не было.

Благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей вопрос освобождения мужа из военной службы по семейным обстоятельствам удалось решить в кратчайшие сроки.

Также прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП. По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составили административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом. Материалы переданы в суд.

Напомним, в селе Сасов, расположенном в Золочевском районе Львовской области, пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в своем доме без надлежащего ухода. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован после обращения в ТЦК для продолжения отсрочки.

Как известно, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого. 25 августа в Ужгороде мужчину задержала группа неизвестных в масках и усадила в авто. В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

Ранее сообщалось, что ведущая YouTube-канала Рамина Эсхакзай опубликовала фото, где показала ужасающие условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных.

Читайте также:

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
