15 жовтня 2025, 06:58

Незаконна мобілізація на Львівщині: єдиного сина, який доглядав за батьком, повернули додому

15 жовтня 2025, 06:58
Фото: hromadske
Єдиного сина тяжкохворого чоловіка з Львівщини, якого неправомірно мобілізували під час продовження відстрочки у військкоматі, звільнили зі служби. Водночас голову місцевого ТЦК притягнуть до суду за перевищення службових повноважень

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Після публікації у ЗМІ про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно перевірили інформацію про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після призову свого єдиного сина.

Факти підтвердилися: чоловіка дійсно призвали з порушенням закону, адже на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, які могли б здійснювати догляд, не було.

Завдяки спільним діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами вдалося вирішити у найкоротші строки.

Також прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП. За його результатами на тимчасово виконуючого обов'язки керівника склали адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Матеріали передано до суду.

Нагадаємо, у селі Сасів, розташованому в Золочівському районі Львівської області, літній чоловік, прикований до ліжка, залишився сам у своєму будинку без належного догляду. Його єдиний син, який раніше опікувався ним, був мобілізований після звернення до ТЦК для продовження відстрочки.

Як відомо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького. 25 серпня в Ужгороді чоловіка затримала група невідомих у масках і посадила в авто. У Закарпатському територіальному центрі комплектування повідомили, що Белецький перебував у розшуку через неподання оновлених даних після звільнення з поліції за порушення дисципліни.

Раніше повідомлялося, що ведуча YouTube-каналу Раміна Есхакзай опублікувала фото, де показала жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих.

