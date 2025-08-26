13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 13:16

В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде

26 августа 2025, 13:16
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В соцсетях появилось видео, на котором группа неизвестных в масках задерживает эксполицейского Ивана Белецкого. Инцидент произошел возле торгового центра в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел возле ТЦ "Белочка" в Ужгороде – на улице Сечени, 33. На кадрах видно, как несколько человек силой помещают мужчину во внедорожник.

Как сообщалось, очевидчица происшествия, Мирослава Копинец, попыталась сделать фото – ей заломили руки и выбили телефон.

Напомним, в среду, 25 августа, в центре Ужгорода неизвестные в штатском задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования.

В Закарпатском областном ТЦК сообщили, что Белецкий был доставлен в один из районных центров, где медицинская комиссия (ВЛК) признала его пригодным к службе без ограничений. После этого его назначили в одно из подразделений для последующего прохождения службы.

В июне Белецкий стал участником резонансной истории – он вступился за ветерана с инвалидностью, которого, по свидетельству, избили и унизили представители ТЦК. Именно Белецкий передал видеодоказательство, опровергшее официальную версию военных и заставив их публично извиниться. Уже на следующий день его уволили из полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ужгород задержание ТЦК полицейский люди в масках Иван Белецкий
В Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК
25 августа 2025, 16:39
В Ровно мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК: что говорят в ТЦК
25 августа 2025, 16:36
Скандал во время рейда ТЦК в одесском ЖК: реакция военкомата
25 августа 2025, 11:40
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку
26 августа 2025, 15:30
У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него
26 августа 2025, 15:29
Государству передано более 2,6 млрд грн конфискованных в онлайн-казино "Pin-Up"
26 августа 2025, 15:08
В Донецкой области из-за обстрела россиянами обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков
26 августа 2025, 14:50
Зеленский анонсировал обновление правил пересечения границы для мужчин 18-22 лет
26 августа 2025, 14:38
Бизнес-сообщество обратилось к правительству с предложениями по изменениям в Программе действий 2025–2026
26 августа 2025, 14:30
В Харькове судили женщину, которая "сливала" позиции ВСУ
26 августа 2025, 14:29
ТЦК и похищение людей: что это за произвол
26 августа 2025, 14:14
Какой приговор вынес суд 10-класснику за кражу во время коляды в Ивано-Франковской области
26 августа 2025, 14:01
Практические советы для бизнеса: предпринимателей Харьковщины приглашают на семинар
26 августа 2025, 13:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »