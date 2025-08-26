В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде

Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео, на котором группа неизвестных в масках задерживает эксполицейского Ивана Белецкого. Инцидент произошел возле торгового центра в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел возле ТЦ "Белочка" в Ужгороде – на улице Сечени, 33. На кадрах видно, как несколько человек силой помещают мужчину во внедорожник.

Как сообщалось, очевидчица происшествия, Мирослава Копинец, попыталась сделать фото – ей заломили руки и выбили телефон.

Напомним, в среду, 25 августа, в центре Ужгорода неизвестные в штатском задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования.

В Закарпатском областном ТЦК сообщили, что Белецкий был доставлен в один из районных центров, где медицинская комиссия (ВЛК) признала его пригодным к службе без ограничений. После этого его назначили в одно из подразделений для последующего прохождения службы.

В июне Белецкий стал участником резонансной истории – он вступился за ветерана с инвалидностью, которого, по свидетельству, избили и унизили представители ТЦК. Именно Белецкий передал видеодоказательство, опровергшее официальную версию военных и заставив их публично извиниться. Уже на следующий день его уволили из полиции.