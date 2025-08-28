14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 14:37

Скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена проверяет правомерность мобилизации эксполицейского

28 августа 2025, 14:37
Фото: Национальная полиция
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого

Об этом сообщило представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает RegioNews.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков направил соответствующие письма руководству полиции Закарпатья и Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Эти документы содержат требование установить лиц, которые задержали Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования (ТЦК), а также проверить законность их действий и дать правовую оценку.

Офис омбудсмена ожидает официальных ответов и планирует принимать дальнейшие меры в зависимости от результатов проверки.

Напомним, инцидент произошел 25 августа в Ужгороде, когда ветерана и бывшего полицейского Ивана Белецкого задержала группа неизветных у масках и посадила в авто.

В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

Кто такой Иван Белецкий

В середине июня Белецкий стал участником резонансного случая – он отстоял ветерана с инвалидностью, которого унизили и избили сотрудники ТЦК. Правоохранитель передал ветерану видеодоказательство, которое опровергло версию военных и заставило их публично извиниться.

На следующий день его уволили. В Нацполиции объяснили, что это явилось следствием "служебных нарушений", в частности передачи служебной информации посторонним лицам. Об этом Белецкий рассказал в своем видеозаявлении.

Напомним, на Ровенщине мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК. Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо. В ТЦК отметили, что вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

Закарпатье скандал мобилизация ТЦК Офис Омбудсмена полицейский Иван Белецкий
27 августа 2025
07 августа 2025
