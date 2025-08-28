Скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена проверяет правомерность мобилизации эксполицейского

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщило представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает RegioNews.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков направил соответствующие письма руководству полиции Закарпатья и Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Эти документы содержат требование установить лиц, которые задержали Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования (ТЦК), а также проверить законность их действий и дать правовую оценку.

Офис омбудсмена ожидает официальных ответов и планирует принимать дальнейшие меры в зависимости от результатов проверки.

Напомним, инцидент произошел 25 августа в Ужгороде, когда ветерана и бывшего полицейского Ивана Белецкого задержала группа неизветных у масках и посадила в авто.

В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

Кто такой Иван Белецкий

В середине июня Белецкий стал участником резонансного случая – он отстоял ветерана с инвалидностью, которого унизили и избили сотрудники ТЦК. Правоохранитель передал ветерану видеодоказательство, которое опровергло версию военных и заставило их публично извиниться.

На следующий день его уволили. В Нацполиции объяснили, что это явилось следствием "служебных нарушений", в частности передачи служебной информации посторонним лицам. Об этом Белецкий рассказал в своем видеозаявлении.

Напомним, на Ровенщине мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК. Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо. В ТЦК отметили, что вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

