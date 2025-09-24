Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК

Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию

22 сентября в городе Калуш Ивано-Франковской области произошло, мягко говоря, незаурядное событие – нападение на территориальный центр комплектования. Неизвестные собрались возле помещения, которое использовалось для нужд ТЦК, далее произошла стычка, фактически нападение на здание военной структуры. Следствием стало бегство трех военнообязанных, находившихся на этой локации.

Калуш – далеко не первый

Конфликты вокруг процесса общей мобилизации, объявленной еще 24 февраля 2022 года, после введения военного положения – отнюдь не удивительно. На том же Прикарпатье, в Ворохте, ранее произошла стычка между военнослужащими, которые занимались мобилизацией, и местными жителями.

Бывали уже и более серьезные случаи. В Полтавской области, в городе Пирятин в начале 2025 года произошла стрельба, в результате которой погиб 39-летний работник территориального центра комплектования Александр Сикальчук. Стрелял в него, по версии следствия, мужчина, который, говоря не совсем на литературном языке, хотел отбить родственника своей сожительницы от мобилизации. Здесь дело уже дошло до суда.

Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице. Фото: из открытых источников

В августе этого года произошел резонансный инцидент в Виннице, тоже у военного помещения (временного сборного пункта). И история ознаменовалась попыткой проникновения на территорию, подконтрольную ТЦК. И вот уже настоящее нападение на режимный объект. Нападение, результатом которого стало бегство трех военнообязанных граждан.

Как в бандитских 90-х

То есть ситуация с мобилизацией максимально осложнилась. Учитывая то, как постепенно назревают кризисные явления (а также то, что недавно украинцы вышли посреди войны на так называемый "картонный протест", не испугавшись даже военного времени и призывов к единству), можно говорить о том, что в Украине постепенно вырисовывается полноценное гражданское противостояние.

Противостояние, уже начинающее напоминать конфликт общества с правоохранительными структурами. Те, кто застал 90-е годы ХХ века, прекрасно понимает, о чем идет речь. Для всех остальных объясним, что в тот период оказали очень серьезное влияние различные криминальные группировки. И иногда их противостояние с тогдашней милицией оборачивалось похожими нападениями на райотделы этой организации с целью "отбить своих".

Собственно что-то подобное мы наблюдаем и сейчас. Конечно, можно долго дискутировать о том, что откровенные уголовники 90-х – это одно, а украинское общество 20-х – это другое, особенно ввиду тех ошибок и перегибов (если не сказать хуже), которые мы наблюдаем в процессе мобилизации где-то с начала 2024 года. Это все так, но вместе с тем это все – детали.

Протесты против закона №12414, который ограничивал независимость НАБУ и САП (июль 2025 г.). Фото: Facebook/ Olena Oleksandra Chervonik

Суть в том, что украинское общество по тем или иным причинам – созрело или деградировало, у каждого свое мнение – до открытого противостояния с властью. И на это противостояние у него есть собственные оправдания, которые поддержит часть общества. Далеко не все, но это уже точно не будет маргинальной идеей нескольких сотен радикалов. Упомянутые выше инциденты, являющиеся лишь вершиной айсберга, лишь подтверждают это предположение.

В накачанном украинском обществе – и собственными усилиями, и позицией власти по разным резонансным вопросам – справедливостью, отчасти противостоящей и даже игнорирующей закон, все популярнее становится позиция противодействия территориальным центрам комплектования. Идея "продать" людям обновление ТЦК за счет ветеранов войны, будем откровенными, провалилась – популярность эта структура не получила. А больше у власти нет ни одного "товара", на который купились бы рядовые украинцы.

Два варианта для власти

Что делать в такой ситуации? Конечно, всегда есть вариант жесткого или даже жестокого подавления протестов. Но, во-первых, Украина, как сказал классик, не Россия. Здесь такой номер не пройдет. И даже война уже не станет оправданием – мы не зря упомянули "протест на картонках", он продемонстрировал, что в ситуации, когда власть перегибает палку, общество может наплевать и на войну, потому что видит в узурпации власти более серьезную опасность.

Во-вторых, можно подавить протест мирного населения. Сейчас же, когда многие украинцы взяли в руки оружие (а на стороне общества и против ТЦК будут и военные тоже, причем не только ветераны, но и действующие военнослужащие; да, это может стать неприятным сюрпризом для многих, но к этому нужно быть готовым) – властям вряд ли стоит рассчитывать на легкую победу. И на победу в целом.

Проверка документов работниками ТЦК и полиции. Фото: АрмияInform

Так что придется так или иначе идти на уступки. Собственно, не столько уступки, сколько изменение формата мобилизации. Погони бусиков за военнообязанными, несмотря на все бравурные заявления о "улучшении мобилизации", приносят больше вреда, чем пользы.

К тому же современная война – и специалисты говорят об этом более чем уверенно – требует не столько "мяса", сколько обученных и оснащенных технически специалистов. Российские оккупанты чем дальше, тем чаще жалуются на украинские дроны. Вот в чем ключ к победе (вместе с ударами по стратегически важным объектам на территории России), а не в том, чтобы ТЦК наловили по селам и городам большое количество людей, большая часть из которых потом фактически не пригодна для выполнения нужных на фронте задач.

Властям следует отходить от совково-планового подхода к мобилизации. И к тому же руководству Вооруженными силами. Не мы придумали фразу о том, что маленькая советская армия никогда не победит большую. А все эти истории с ТЦК, которые затем оборачиваются почти-бандитскими нападениями из 90-х, это как раз о советской армии. Современная армия должна комплектоваться совсем не так.