21:10  14 октября
В Одессе люди митингуют против Труханова
20:45  14 октября
В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 21:33

В Киевском ТЦК отреагировали на сообщения о плохих условиях в распределительном центре для мобилизованных

14 октября 2025, 21:33
иллюстративное фото: из открытых источников
В ТЦК подчеркнули, что эти материалы не подтверждены и не обязательно отражают реальное положение дел

Как передает RegioNews, об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что условия необязательно должны быть классу "гостиница-люкс". Ведь деньги, выделяемые на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты. Однако на сборном пункте все равно стараются поддерживать чистоту и порядок.

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что на материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, любого подтверждения, что это именно он не имеет. Также советуем гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, известный автор и ведущая YouTube-канала Рамина Эсхакзай опубликовал фото, где показала ужасные условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных.

