В Тернопольском ТЦК заявили, что привлекают боевые подразделения для оповещения граждан

иллюстративное фото: из открытых источников

После ряда громких случаев «мобилизации» в Тернополе, в областном ТЦК сообщили, что «меры оповещения» теперь проводятся с привлечением боевых подразделений

Официальную позицию обнародовали на странице Тернопольский областной ТЦК СП утром 14 октября, сообщает RegioNews.

Накануне возле одного из торговых центров города вспыхнула стычка из-за блокировки гражданских в авто.

"В условиях полномасштабной войны защита государства – это не только конституционная обязанность, но и вопрос чести и достоинства. Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед своими близкими, общиной и страной, сегодня защищающей свое существование, а продолжающаяся вооруженная агрессия российской федерации требует постоянного усиления обороноспособности государства. И так, человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь напомним, что все меры оповещения проходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", – сообщили в ТЦК.

В ведомстве призвали всех граждан мобилизационного возраста ответственно относиться к исполнению своих обязанностей и своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать Вооруженные Силы.

Как сообщалось, в Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК вызвал несколько ДТП и наехал на полицейского. Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.