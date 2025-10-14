11:38  14 октября
В Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за $2000

14 октября 2025, 13:16
Фото: Национальная полиция
Полиция и СБУ задержали начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области, требовавшего 2 тысячи долларов за "урегулирование вопроса военного учета"

Об этом сообщило ГУНП Одесской области, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо обещало содействовать в изготовлении нового военно-учетного документа, снятии с розыска в электронной системе как лица, не обновившего данные, а также предоставить отсрочку от мобилизации.

Мужчину задержали в центре Одессы после получения всей суммы взятки двумя частями.

В ходе обысков изъяли деньги, документы и другие вещественные доказательства.

Подозреваемому сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила заместителя начальника одного из управлений Минюста, организовавшего коррупционную схему для помощи уклоняющимся от мобилизации. Чиновник предлагал за $20 000 содействия в снятии с военного учета на основании поддельных выводов о якобы "плохом" здоровье.

