Защитил ветерана – попал в ТЦК: что известно об эксполицейском из Ужгорода

В среду, 25 августа, в центре эксполицейского Ужгорода Ивана Белецкого забрали неизвестные в гражданском и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК)

Об этом "Суспильному. Ужгороду" сообщила местная жительница Мирослава Копинец, передает RegioNews.

Женщина рассказала, что увидела, как из машины вышли люди в масках и забрали мужчину. Копинец пыталась сделать фото события, но ей помешали, даже избили по рукам и отобрали телефон.

Журналисты также пообщались с супругой Ивана Белецкого Ириной Пацкан. Она тоже заявила, что ее мужа забрали в ТЦК. По словам женщины, он сам ей это сообщил, позвонив по телефону.

Пацкан говорит, что мужчина прошел ВЛК и был признан годным, хотя он недавно перенес операцию – у него изъяли сустав.

В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Белецкий находился в розыске, поскольку он несвоевременно обновил учетные данные. Там также добавили, что его недавно уволили со службы в Национальной полиции за "нарушение служебной дисциплины".

Как добавили в военкомате, Белецкого доставили в один из районных ТЦК, где его во время прохождения ВЛК признали пригодным к прохождению военной службы без ограничений и назначили в одну из команд для дальнейшего прохождения службы.

Кто такой Иван Белецкий и причины инцидента

В середине июня Белецкий стал участником резонансного случая – он отстоял ветерана с инвалидностью, которого унизили и избили сотрудники ТЦК. Правоохранитель передал ветерану видеодоказательство, которое опровергло версию военных и заставило их публично извиниться.

На следующий день его уволили. В Нацполиции объяснили, что это явилось следствием "служебных нарушений", в частности передачи служебной информации посторонним лицам. Об этом экополициант рассказал в своем видеозаявлении.

Напомним, на Ровенщине мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК. Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо. В ТЦК отметили, что вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

