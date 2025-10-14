В сети показали ужасные условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных

фото: raminalalala/instagram

Блоггерша Рамина показала ужасные условия в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве, куда доставляют людей из ТЦК

Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Вашему вниманию распределительный центр на ДВРЗ, куда доставляют людей от ТЦК. Кадры эксклюзивны, поскольку строго-настрого запрещена фото/видео съемка. Нет, это не обстановка в исправительной колонии сурового режима, сюда привозят людей, которые после прохождения учебы отправятся защищать нашу с вами страну", – пишет она.

По словам блоггерши, люди сидят здесь без связи неделями. Никто из родных не знает, где они и в каких условиях.

"Многие привезенные – наркоманы и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. Молодых и здоровых забирают сразу, перед этим устроив показательную игру у хорошего/плохого полицейского", – добавила она.

