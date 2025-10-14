11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 14:12

В сети показали ужасные условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных

14 октября 2025, 14:12
Читайте також українською мовою
фото: raminalalala/instagram
Читайте також
українською мовою

Блоггерша Рамина показала ужасные условия в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве, куда доставляют людей из ТЦК

Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Вашему вниманию распределительный центр на ДВРЗ, куда доставляют людей от ТЦК. Кадры эксклюзивны, поскольку строго-настрого запрещена фото/видео съемка. Нет, это не обстановка в исправительной колонии сурового режима, сюда привозят людей, которые после прохождения учебы отправятся защищать нашу с вами страну", – пишет она.

По словам блоггерши, люди сидят здесь без связи неделями. Никто из родных не знает, где они и в каких условиях.

"Многие привезенные – наркоманы и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. Молодых и здоровых забирают сразу, перед этим устроив показательную игру у хорошего/плохого полицейского", – добавила она.

Напомним, в начале сентября в Киеве во время проверки документов военнообязанный укусил полицейского. Правоохранители применили наручники, чтобы задержать нарушителя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев армия фото мобилизация ТЦК
В Киеве неизвестные избили военного: полиция говорит об инсценировке
14 октября 2025, 10:29
В Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей за 47,5 млн грн
13 октября 2025, 20:03
В Киеве 30-летнему мужчине сообщили о подозрении за стрельбу в баре на Печерске
12 октября 2025, 16:38
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Тернопольском ТЦК рассказали, почему они начали ходить по клубам и ресторанам
14 октября 2025, 15:39
В Тернопольском ТЦК заявили, что привлекают боевые подразделения для оповещения граждан
14 октября 2025, 14:44
В Одесской области военный пытался перевести мужчину за границу
14 октября 2025, 14:35
Какие фары лучше — галогенные или ксеноновые
14 октября 2025, 14:06
Россия разрушила или повредила 17% украинских школ и детских садиков
14 октября 2025, 13:40
8500 евро за поход в Румынию: на Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
14 октября 2025, 13:29
В Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за $2000
14 октября 2025, 13:16
В Украине резко подорожали популярные продукты
14 октября 2025, 12:59
На Днепропетровщине осудили администратора Telegram-канала для уклоняющихся
14 октября 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »