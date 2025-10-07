Харьковщина готова к отопительному сезону: помогают волонтеры и партнеры
Местные власти Харьковщины и партнеры заботятся об жителях, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев
О подготовке к осенне-зимнему периоду в регионе начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в интервью интернет-изданию "Думка", передает RegioNews.
По его словам, отопительный сезон планируют начать вовремя, когда среднесуточная температура в течение трех суток опустится до 8 градусов Цельсия.
Сейчас работы ведутся в усиленном режиме, ключевые задачи – защита объектов критической инфраструктуры от обстрелов и накопления резервов газа и горючего.
"В прошлом году отопительный сезон начался ближе к 1 ноября. В этом году планируем действовать так же. Каждое предприятие и направление вовлечены в подготовку", – отметил Синегубов.
Из-за ситуации в более чем 60 приграничных и прифронтовых населенных пунктах отопление начнется позже. Жителей этих общин призывают эвакуироваться в более безопасные территории.
"Совместно с международными партнерами, волонтерами и благотворительными организациями мы снабжаем людей всем необходимым, в том числе временным жильем", – добавил Синегубов.
Для маломобильных групп населения организована отдельная эвакуация с привлечением медицинских служб и других ресурсов.
Напомним, Харьковская ОВА вместе с международными организациями усиливают работу по обеспечению жителей региона топливной древесиной.
Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта