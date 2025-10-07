11:12  07 октября
07 октября 2025, 13:23

Харьковщина готова к отопительному сезону: помогают волонтеры и партнеры

07 октября 2025, 13:23
Фото: Храковская ОВА
Местные власти Харьковщины и партнеры заботятся об жителях, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев

О подготовке к осенне-зимнему периоду в регионе начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в интервью интернет-изданию "Думка", передает RegioNews.

По его словам, отопительный сезон планируют начать вовремя, когда среднесуточная температура в течение трех суток опустится до 8 градусов Цельсия.

Сейчас работы ведутся в усиленном режиме, ключевые задачи – защита объектов критической инфраструктуры от обстрелов и накопления резервов газа и горючего.

"В прошлом году отопительный сезон начался ближе к 1 ноября. В этом году планируем действовать так же. Каждое предприятие и направление вовлечены в подготовку", – отметил Синегубов.

Из-за ситуации в более чем 60 приграничных и прифронтовых населенных пунктах отопление начнется позже. Жителей этих общин призывают эвакуироваться в более безопасные территории.

"Совместно с международными партнерами, волонтерами и благотворительными организациями мы снабжаем людей всем необходимым, в том числе временным жильем", – добавил Синегубов.

Для маломобильных групп населения организована отдельная эвакуация с привлечением медицинских служб и других ресурсов.

Напомним, Харьковская ОВА вместе с международными организациями усиливают работу по обеспечению жителей региона топливной древесиной.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

