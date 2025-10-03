12:30  03 октября
03 октября 2025, 12:55

Ветераны из Харьковщины и других регионов могут получить миллион на бизнес

03 октября 2025, 12:55
Украинские ветераны и члены их семей могут получить помощь от государства. Речь идет о грантах, которые можно использовать на собственный бизнес

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Государство предоставляет гранты для ветеранов для развития бизнеса. Это финансовая поддержка до миллиона гривен. Благодаря грантам можно:

реализовать собственные бизнес-инициативы;
обеспечить финансовую самостоятельность;
поддержать семью и близких.

За подробной информацией можно обращаться в Государственную службу занятости по телефону 1518.

Напомним, в прифронтовых регионах открывается возможность получить грант на развитие бизнеса. Теперь Фонд Партнерство за сильную Украину объявил условия программы и критерии отбора участников, которые могут претендовать на финансовую поддержку.

