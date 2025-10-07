11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 13:23

Харківщина готова до опалювального сезону: допомагають волонтери та партнери

07 жовтня 2025, 13:23
Фото: Храківська ОВА
Місцева влада Харківщини та партнери піклуються про мешканців, щоб опалювальний сезон пройшов без перебоїв

Про підготовку до осінньо-зимового періоду в регіоні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю інтернет-виданню "Думка", передає RegioNews.

За його словами, опалювальний сезон планують розпочати вчасно, коли середньодобова температура протягом трьох діб опуститься до 8 градусів за Цельсієм.

Наразі роботи ведуться у посиленому режимі, ключові завдання – захист об’єктів критичної інфраструктури від обстрілів та накопичення резервів газу й пального.

"Минулого року опалювальний сезон розпочався ближче до 1 листопада. Цього року плануємо діяти так само. Кожне підприємство та напрям залучені до підготовки", – зазначив Синєгубов.

Через безпекову ситуацію у понад 60 прикордонних та прифронтових населених пунктах опалення розпочнеться пізніше. Мешканців цих громад закликають евакуюватися до безпечніших територій.

"Спільно з міжнародними партнерами, волонтерами та благодійними організаціями ми забезпечуємо людей усім необхідним, у тому числі тимчасовим житлом", – додав Синєгубов.

Для маломобільних груп населення організована окрема евакуація з залученням медичних служб та інших ресурсів.

Нагадаємо, Харківська ОВА разом із міжнародними організаціями посилюють роботу над забезпеченням жителів регіону паливною деревиною.

Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

